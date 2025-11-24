ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, "La Traviata" inaugura la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Regionali, in Veneto vince Stefani del Centro destra con più del 60%

Regionali, in Veneto vince Stefani del Centro destra con più del 60%

Fatti&Notizie

Alberto Stefani al 61,3%, la coalizione di centrodestra che lo sostiene al 63,3%. Il Centro destra è verso il successo in Veneto.
Giovanni Manildo al 30,5%, la coalizione di centrosinistra che lo sostiene al 28%. Riccardo Szumski al 6,2 con la lista al 5,8. E' la fotografia emersa dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai con una copertura di campione al 14%,
Affluenza crolla al 44,6 L'affluenza definitiva alle elezioni regionali in Veneto è del 44,6%, in calo di 16,5 punti rispetto alle regionali del 2020, quando alle urne si era recato il 61,1% degli avanti diritto. I dati sono dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.
Nel Veneto FdI al 24-28%, Lega al 22,5-26,5%
FdI tra il 24 e il 28%, la Lega tra il 22,5 e il 26,5%, FI tra il 6 e l'8%. Il Pd al 15,5-19,5%, Avs tra il 4 e il 6% e il M5s tra il 2 e il 4%. Sono i risultati dei principali partiti nel Veneto secondo gli instant poll di Youtrend pubblicati sui social.

Potrebbero Interessarti