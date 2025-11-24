Regionali, in Veneto vince Stefani del Centro destra con più del 60%

Alberto Stefani al 61,3%, la coalizione di centrodestra che lo sostiene al 63,3%. Il Centro destra è verso il successo in Veneto.

Giovanni Manildo al 30,5%, la coalizione di centrosinistra che lo sostiene al 28%. Riccardo Szumski al 6,2 con la lista al 5,8. E' la fotografia emersa dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai con una copertura di campione al 14%,

Affluenza crolla al 44,6 L'affluenza definitiva alle elezioni regionali in Veneto è del 44,6%, in calo di 16,5 punti rispetto alle regionali del 2020, quando alle urne si era recato il 61,1% degli avanti diritto. I dati sono dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.

Nel Veneto FdI al 24-28%, Lega al 22,5-26,5%

FdI tra il 24 e il 28%, la Lega tra il 22,5 e il 26,5%, FI tra il 6 e l'8%. Il Pd al 15,5-19,5%, Avs tra il 4 e il 6% e il M5s tra il 2 e il 4%. Sono i risultati dei principali partiti nel Veneto secondo gli instant poll di Youtrend pubblicati sui social.