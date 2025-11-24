Regionali in Campania, Fico (Centro sinistra) avanti su Cirielli

Il candidato del centrosinistra Roberto Fico al 59,5, l'avversario del centrodestra Edmondo Cirielli al 35,3%, Giuliano Granato al 3,2%.

Sono le prime proiezioni dei risultati dei candidati alla presidenza della Campania, realizzate dal consorzio Opinio Italia per la Rai. C'è già invece un dato certo ed è quello che riguarda il forte calo dell'affluenza: quando mancano quattro sezioni su 5.825 totali, alle urne è andato il 44, 06% degli aventi diritto: 11 punti in meno rispetto al 2020, quando a votare andò il 55,52%