Modica, "La Traviata" inaugura la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi

Regionali in Campania, Fico (Centro sinistra) avanti su Cirielli

Il candidato del centrosinistra Roberto Fico al 59,5, l'avversario del centrodestra Edmondo Cirielli al 35,3%, Giuliano Granato al 3,2%.
Sono le prime proiezioni dei risultati dei candidati alla presidenza della Campania, realizzate dal consorzio Opinio Italia per la Rai. C'è già invece un dato certo ed è quello che riguarda il forte calo dell'affluenza: quando mancano quattro sezioni su 5.825 totali, alle urne è andato il 44, 06% degli aventi diritto: 11 punti in meno rispetto al 2020, quando a votare andò il 55,52%

