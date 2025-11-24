ou
Il 16,2% a rischio povertà in Ue, Calabria terza con 37,2%

Altro sud

Nel 2024, il 16,2% della popolazione dell'Ue - circa 72,1 milioni di persone - era a rischio povertà, in linea con la percentuale registrata l'anno precedente.
Lo certificano i dati Eurostat, secondo cui con il 37,2% di popolazione a rischio, la Calabria era terzultima in Ue, dopo la Guyana francese (53,3%) e Ciudad de Melilla (41,4%) in Spagna.
Su base nazionale, alla Calabria seguono Campania (35,5%) e Sicilia (35,3%).
Poi ancora, Puglia (30,9%), Sardegna (25,7%), Molise (25%), Basilicata (23,6%), Lazio (21,8%), Abruzzo (15,5%), Umbria (12,3%), Toscana (12,8%), Lombardia (11,5%), Piemonte (11,1%), Liguria (10,8%), Veneto (10,3%), Friuli Venezia Giulia (10,1%), Marche (9,6%), Valle d'Aosta (9,2%), Emilia Romagna (7,3%), Trento (6,9%) e Bolzano (5,9%).
Quest'ultima provincia autonoma è tra le regioni in Europa ad aver registrato i tassi più bassi, dopo la regione rumena di Bucarest-Ilfov (3,7%) e la belga Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%).

