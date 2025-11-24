Consegnato a Modena al poeta modicano Domenico Pisana il "Premio alla Carriera e all'Eccellenza Culturale" intitolato a Sergio Camellini

Una cerimonia di premiazione ricca di emozioni e di pensieri quella vissuta sabato pomeriggio a Modena presso il Palazzo Ducale nell'Aula Magna dell'Accademia militare, dove il poeta modicano Domenico Pisana ha ricevuto il Premio alla Carriera e all'Eccellenza Culturale" intitolato al poeta modenese Sergio Camellini, alla presenza di autorità istituzionali del Comune di Modena, della città di Carpi e Città di Sassuolo.

"Ringrazio tutta la Giuria - ha dichiarato Pisana - presieduta dal Prof. Hafez Haidar, figura di spicco nel panorama letterario internazionale, già docente di Letteratura araba all’Università di Pavia, insigne poeta, scrittore e traduttore, noto per essere stato candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura e insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana; il mio grazie in particolare alla dott.ssa Marcella Cammellini, figlia del poeta scomparso il 12 giugno 2024, e alla poetessa e scrittrice Regina Resta, presidente dell'associazione Verbumlandia.

Questa la motivazione del Premio: Per l'ampia e profonda produzione poetica e saggistica caratterizzata da una ricerca spirituale e teologica di rara intensità. La sua riflessione letteraria e critica, tesa al dialogo tra fede, arte e pensiero, incarna pienamente l'ideale di una cultura al servizio dell'uomo e del suo destino interiore.