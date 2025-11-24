Modica, "La Traviata" inaugura la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi

Sarà “La traviata” di Giuseppe Verdi ad aprire, sabato 29 novembre alle ore 21.00, la nuova stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica. Un debutto nel segno della grande opera lirica integrale, con la Catania Philarmonic Orchestra e il Coro in residence del Teatro Garibaldi diretti dal maestro di fama internazionale Francesco Di Mauro, per la regia di Antonio De Lucia. Sul palcoscenico modicano prenderanno vita le note e i sentimenti di una delle storie d’amore più intense e struggenti della letteratura musicale. Protagonisti saranno voci d’eccellenza del panorama lirico internazionale: Bree Nichols nel ruolo di Violetta, Alberto Profeta nei panni di Alfredo e Graziano D'Urso come Giorgio Germont. Ispirata al romanzo “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas (figlio), “La traviata” racconta l’amore impossibile tra la cortigiana Violetta Valéry e il giovane Alfredo Germont.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-traviata-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.