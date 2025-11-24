"Il piccolo teatro dell'anima" nel racconto inedito della scrittrice sciclitana Giovanna Drago

“Oggi vi voglio raccontare un qualcosa di caldo, nostalgico, intessuto dei miei ricordi, con un tono semplice e un ritorno al passato”. Inizia così il voyage narrativo di Giovanna Drago (nella foto).

Quella della poetessa e scrittrice sciclitana Giovanna Drago è una dimensione che emana un profumo d’altri tempi, di gentilezza, di genuinità, di interiorità, in quanto coglie quei momenti ancora vividi - quelli giovanili – che posseggono una freschezza ever green. È sufficiente ripescare dalle nebbie del tempo l’ormai storico vinile per venire fuori quello che lei stessa definisce il “piccolo teatro dell’anima”. Da qui emergono “piccoli eventi solenni” contornati da una forte emozione “che ci tremava addosso”, ovvero le feste che in quel tempo rappresentavano una delle poche e rarissime occasioni per essere in compagnia, mentre il “cuore faceva un balzo”, sempre se non si fosse impegnati nelle attività domenicali della parrocchia di appartenenza. Tutto ruotava intorno alla famiglia e alla parrocchia senza possibilità di andare fuori orbita, compreso l’ora di rientro a casa.

I preparativi e l’attesa per le feste era una sorta di prologo vissuto con emozione. Dall’abito cucito in casa, con la gonna rigorosamente “corta due dita sopra il ginocchio”, alla stiratura effettuata con l’occhio vigile della mamma che sembrava “un generale in battaglia”. Una sorta di rituale che terminava con alcune gocce di profumo sulle guance messe lì “come una carezza” fatta dalla mamma.

Non mancavano le raccomandazioni di rito, del tipo: “Non fare tardi”, “Comportati bene”. E poi le luci di quel tempo che proiettavano “ombre morbide sui muri, allungando le sagome delle nostre mani e dei piedi incerti sul pavimento lucido”. Ogni movimento sembrava danzare con la luce e con la magia della puntina del vinile che riempiva l’aria di musica. Sguardi rubati, passi esitanti e “già ci sembrava di essere dentro un romanzo”. Ogni ballo era “una promessa, attesa, un frammento di giovinezza”. Per non parlare del “mezzo abbraccio innocente” che coronava l’attesa, l’invito e il ballo mentre il giradischi suonava scandendo momenti che sembravano eterni e dove “ogni nota diventa un filo/ che non si spezza, / che riannoda” passato e presente in un’unica dimensione emozionale.

Nell’impalcatura testuale di Giovanna Drago si intrecciano, in una sorta di valzer narrativo, poesia, narrazione, suoni e immagini si avviluppano in un “misto di dolcezza, timidezza e attesa”. Sono semi della nostra anima, del nostro essere, segni della sua quotidiana presenza in noi e nelle più piccole cose che ci circondano. Sono queste le sensazioni che ci fa (ri)vivere l’autrice portandoci lontano da quella overdose di rumori a cui siamo continuamente sottoposti.