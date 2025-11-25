Modica. Quinto appuntamento al Caffè Letterario Quasimodo con Luigi Amodeo
Si terrà sabato 29 novembre, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura di Modica, il quinto appuntamento letterario del Caffè Letterario Quasimodo. Sarà dedicato allo scrittore Luigi Amodeo, e vedrà la presentazione del libro dal titolo “Da che pulpito viene la predica?”
A parlare del volume saranno Giuseppe Barone, docente emerito dell’Università di Catania, e don Crescenzio Mucia, parroco della Chiesa S.Anna di Modica. Sarà l’autore stesso a intrattenere il pubblico con letture del testo, mentre Giovanni Rosa animerà la serata con intermezzi musicali alla fisarmonica.
“Luigi Amodeo, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, è noto scrittore umorista e satirico, conosciuto per la sua abilità nel trattare argomenti seri o complessi con la lente dell’umorismo e della satira, spesso attingendo al mondo della vita quotidiana, della politica e delle dinamiche sociali e religiose. L’autore si diverte a puntare il dito, in modo ironico e bonario, contro le contraddizioni, le manie e le incoerenze della gente comune e, probabilmente, delle figure che si credono al di sopra di ogni critica; il suo obiettivo, in linea con la migliore tradizione umoristica, è quello di offrire una “cura del sorriso”. Leggere il suo libro è come partecipare a una seduta di auto-analisi collettiva, dove si ride dei vizi altrui scoprendo, magari, che sono anche un po' i nostri”.