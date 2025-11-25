Catania, vede i poliziotti e sfreccia con lo scooter: aveva la droga negli slip

Ha sfrecciato a tutta velocità, per le vie del centro storico, in sella al suo scooter nel tentativo di sfuggire al controllo degli agenti della Polizia di Stato.

A rendersi protagonista della vicenda è stato un catanese di 22 anni, che è stato notato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania nei pressi di via Oberdan, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio. Il giovane, non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti, ha accelerato, compiendo manovre azzardate, incurante degli altri veicoli in strada e dei numerosi pedoni presenti in via Firenze e Largo Rosolino Pilo. I poliziotti hanno tallonato il 22enne che, anziché desistere, ha continuato la sua fuga in scooter, imboccando contromano via Renato Imbriani.

I poliziotti sono riusciti a fermarlo, scongiurando concreti pericoli per l’incolumità degli utenti della strada, rimasti attoniti per la condotta tenuta alla guida dal conducente del mezzo a due a ruote.

Una volta bloccato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di droga, specificamente 2 grammi di marijuana e 1,59 grammi di hashish, che aveva tentato di occultare negli slip. Altresì, è stato trovato in possesso della somma di denaro di 350 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Durante il controllo, i poliziotti si sono accorti di un telefono che squillava continuamente, tra chiamate e messaggi. Si trattava del cellulare del giovane che ha tentato di bloccare più volte i tentativi di chiamata da parte di numeri sconosciuti. Per fugare ogni dubbio, oltre alla droga e al denaro, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ritenuto opportuno procedere al sequestro anche del cellulare in modo da compiere i dovuti accertamenti tecnici, ritenendo che le chiamate e i messaggi potessero essere riconducibili a tentativi di contatto da parte di potenziali acquirenti di droga.

Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, sono state a lui contestate tutte le infrazioni al Codice della strada commesse, tra cui il mancato utilizzo del casco protettivo, la guida contromano e senza carta di circolazione al seguito e la guida senza assicurazione con il contestuale sequestro amministrativo del mezzo.