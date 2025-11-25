ou
Nuova stazione marittima nel porto di Siracusa

Venerdì 28 novembre alle ore 10.30 nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio in piazza Duomo si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto della nuova stazione marittima del porto di Siracusa: a illustrare i dettagli saranno il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina. Saranno presenti anche alcuni partner istituzionali coinvolti nella progettazione: Capitaneria di Porto, Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Catania, Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Siracusa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa e Ordine degli Architetti di Siracusa.

