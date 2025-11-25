Violenza donne, Comando dell'Arma di Palermo s'illumina di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il comando provinciale dei carabinieri di Palermo ha illuminato di arancione la propria sede, aderendo alla campagna globale "Orange the World" e dando continuità all'impegno nazionale dell'Arma.

Presenti il comandante provinciale, generale di brigata Luciano Magrini, il comandante del gruppo di Palermo, colonnello Aniello Schettino, il capitano Gianluca Verdolino, referente della Rete antiviolenza per la provincia, il personale del Comando e una rappresentanza del Soroptimist di Palermo, partner del progetto "Una stanza tutta per sé".

Anche nella caserma Giacinto Carini, sede del Comando provinciale, da tempo è attiva una delle stanze di ascolto protetto dedicate alle vittime vulnerabili, parte di un sistema che, a Palermo e provincia, conta sette ambienti protetti: Palermo Centro, Palermo Oreto, Corleone, Capaci, Monreale, Cefalù e Termini Imerese.

Luoghi riservati, curati e tecnicamente attrezzati, pensati per mettere le vittime nella condizione di raccontare la propria storia in un contesto sicuro.

A Palermo sono inoltre in servizio diversi ufficiali di polizia giudiziaria specializzati, che fanno parte della Rete nazionale antiviolenza istituita dall'Arma nel 2014. Operatori appositamente formati, la cui preparazione è stata consolidata presso l'Istituto superiore di tecniche investigative e rafforzata da specifici seminari in collaborazione con il consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.