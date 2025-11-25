ou
ULTIME NOTIZIE

Si celebra per 4 giorni la "Festa della Città di Acireale"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Coppia trentina a Palermo raggiunge Enna a piedi in dodici giorni

Coppia trentina a Palermo raggiunge Enna a piedi in dodici giorni

CronacaEnnaPalermo

Da Palermo a Enna a piedi, 237 chilometri in 12 giorni, percorrendo trazzere e paesaggi mozzafiato tra pecore, cavalli, asini, mucche a capre.
E' l'avventura di due trentini, entrambi di Rovereto, Maurizio Battisti, archeologo, e Ilaria Ribaga che dopo qualche anno di lavoro in un museo oggi si definisce una cantastorie.
Sono partiti da Palermo e hanno attraversato a piedi valli e colline, percorrendo per 3 giorni la Magna Via Francigena per arrivare a Corleone, dove hanno intersecato il cammino dell'antica trasversale sicula, un percorso che taglia trasversalmente in due la Sicilia mentre la unisce simbolicamente.
Sono sempre più i turisti che vengono in Sicilia per provare questo cammino che attraversa 8 province, 57 comuni, 6 parchi archeologici, 47 siti di interesse storico archeologico monumentale, un parco naturale e 7 riserve naturali.
"Abbiamo percorso, in media, 20 chilometri al giorno, camminando immersi in un paesaggio meraviglioso - dice Maurizio -. Vogliamo dire grazie ai siciliani che con coraggio tornano a popolare l'interno della Sicilia, inventandosi attività e combattendo così il continuo spopolamento di questi splendidi paesi e paesaggi".
"Un'esperienza bellissima che ci ha fatto godere di questa magnifica terra che è la Sicilia che abbiamo percorso con il corpo e con la mente - dice Ilaria, che di Maurizio è anche compagna di vita - Perché mentre i piedi si muovono su e giù, i sensi vagano nell'immensità degli spazi, dei colori, dei suoni e dei silenzi della generosa e accogliente terra di Sicilia".

Potrebbero Interessarti