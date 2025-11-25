ou
Arbitro 17enne aggredito da calciatore su campo del Vibonese

Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion a Bologna

Fatti&Notizie

Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna.
L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale.I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare. La vittima si chiamava Viola Mazziotta.

