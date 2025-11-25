Vittoria, Festival canoro “Il Picchio Verde”: ospite d’onore la cantautrice catanese Gerardina Trovato

Festival canoro “Il Picchio Verde” a Vittoria. La quarta edizione del concorso, aperto a tutti i cantanti e cantautori, si svolgerà domenica 7 dicembre. Sul palco si esibiranno 25 concorrenti, che sono stati selezionati dagli organizzatori, Carmen Denaro e Danilo Crisafulli, della Dany&Carmen eventi.

Sul prestigioso palco de “Il Picchio Verde” salirà anche la cantautrice catanese Gerardina Trovato (nella foto), “special guest” del pomeriggio musicale vittoriese. Gerardina Trovato porterà alcuni dei suoi brani celebri e sarà componente della giuria che assegnerà i primi posti e i premi speciali. Trovato, dopo un periodo di silenzio, ha ripreso nell’ultimo anno la sua carriera musicale e ha pubblicato un nuovo singolo.

Sarà la prima volta di Gerardina Trovato in provincia di Ragusa e la sua presenza sta catalizzando l’attenzione di tanti.

Il Festival premierà i primi tre classificati della categoria “professionali” (14 partecipanti) e i primi tre classificati della categoria “esordienti” (11 partecipanti). Provengono da cinque province siciliane: Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento. Sarà assegnato anche il primo premio assoluto con il trofeo “Il Picchio Verde” che sarà consegnato dal titolare della struttura, Giuseppe Amenta e dal vincitore dell’edizione 2024, Giuseppe Guastella. Il concorso prevede anche alcuni premi speciali: premio della critica, migliore interpretazione, timbrica vocale, migliore presenza scenica, premio “simpatia”. La giuria sarà composta da Gerardina Trovato, Nello Vasta, Barbara Furlan, Carmen Bisicchia e Gabriele Nicita. Un premio speciale sarà assegnato direttamente dal pubblico che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza con apposite schede.