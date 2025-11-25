La Volley Modica Next Gen dà spettacolo: al “Geodetico” battuto in tre set Misterbianco

Volley Modica Next Gen 3

Misterbianco Volley 0

Parziali: 25/18, 25/19, 25/23

Con una prova di grande spessore la Volley Modica Next Gen, sabato pomeriggio ha battuto in tre set i pari grado del Misterbianco Volley facendo un passo avanti importante nella classifica del campionato di serie C maschile. Un successo strameritato da parte dei ragazzi di coach Ciccio Italia, che stanno acquisendo di partita in partita maggiore consapevolezza nei propri mezzi e mostrando una crescita costante che lascia ben sperare per il futuro dei giovani biancoazzurri.

La partita contro il sestetto etneo, è stata quasi sempre in mano alla formazione modicana che sfruttando bene il servizio è riuscita a mettere in difficoltà la ricezione avversaria non permettendo troppe giocate facili. Anche sottorete, i biancoazzurri sono stati molto efficaci con giocate lineari che hanno comunque permesso di mettere parecchi palloni a terra e di tenere sempre a debita distanza la compagine catanese che non è riuscita a trovare le giuste contromisure per poter reagire.

I punteggi dei tre parziali, parlano chiaramente della superiorità modicana che con i tre punti conquistati contro una diretta concorrente per la salvezza operano il sorpasso in classifica.

“Questo gruppo ha voglia di crescere e lo sta dimostrando – ha dichiarato a fine match il responsabile della Volley Modica Next Gen, Giorgio Scavino – oltre alla vittoria che ritengo meritata, infatti, quello che più mi ha reso contento, sono stati i complimenti degli avversari che in un certo senso hanno ammesso le difficoltà che hanno incontrato. Siamo sulla strada giusta – conclude Scavino - ma non bisogna esaltarci più di tanto, perchè il campionato di serie C nasconde tantissime insidie e noi che siamo una squadra molto giovane, dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra e farci trovare pronti nei momenti più difficili della stagione che so che arriveranno a iniziare da domenica prossima quando faremo visita alla Astra Stadium Catania”.