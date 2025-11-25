ou
ULTIME NOTIZIE

Arbitro 17enne aggredito da calciatore su campo del Vibonese

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
La Volley Modica Next Gen dà spettacolo: al “Geodetico” battuto in tre set Misterbianco

La Volley Modica Next Gen dà spettacolo: al “Geodetico” battuto in tre set Misterbianco

SportCataniaRagusa

Volley Modica Next Gen 3
Misterbianco Volley 0
Parziali: 25/18, 25/19, 25/23
Con una prova di grande spessore la Volley Modica Next Gen, sabato pomeriggio ha battuto in tre set i pari grado del Misterbianco Volley facendo un passo avanti importante nella classifica del campionato di serie C maschile. Un successo strameritato da parte dei ragazzi di coach Ciccio Italia, che stanno acquisendo di partita in partita maggiore consapevolezza nei propri mezzi e mostrando una crescita costante che lascia ben sperare per il futuro dei giovani biancoazzurri.
La partita contro il sestetto etneo, è stata quasi sempre in mano alla formazione modicana che sfruttando bene il servizio è riuscita a mettere in difficoltà la ricezione avversaria non permettendo troppe giocate facili. Anche sottorete, i biancoazzurri sono stati molto efficaci con giocate lineari che hanno comunque permesso di mettere parecchi palloni a terra e di tenere sempre a debita distanza la compagine catanese che non è riuscita a trovare le giuste contromisure per poter reagire.
I punteggi dei tre parziali, parlano chiaramente della superiorità modicana che con i tre punti conquistati contro una diretta concorrente per la salvezza operano il sorpasso in classifica.
“Questo gruppo ha voglia di crescere e lo sta dimostrando – ha dichiarato a fine match il responsabile della Volley Modica Next Gen, Giorgio Scavino – oltre alla vittoria che ritengo meritata, infatti, quello che più mi ha reso contento, sono stati i complimenti degli avversari che in un certo senso hanno ammesso le difficoltà che hanno incontrato. Siamo sulla strada giusta – conclude Scavino - ma non bisogna esaltarci più di tanto, perchè il campionato di serie C nasconde tantissime insidie e noi che siamo una squadra molto giovane, dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra e farci trovare pronti nei momenti più difficili della stagione che so che arriveranno a iniziare da domenica prossima quando faremo visita alla Astra Stadium Catania”.

Potrebbero Interessarti