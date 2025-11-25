Sospesi atti del bando per autisti del 118

Dopo la direttiva di ieri dell'assessore alla Salute della Regione siciliana, Daniela Faraoni, la Seus ha scritto alla Temporary Spa per comunicare la sospensione degli atti conseguenti all'aggiudicazione del bando per autisti-soccorritori del 118 siciliano. "Abbiamo dato immediatamente seguito all'input dell'assessore - dice il presidente Riccardo Castro -, operando ancora una volta in perfetta sinergia, così come già accaduto quando abbiamo ricevuto dalla Regione il nulla osta a ricorrere al bando per la selezione e somministrazione interinale di soccorritori per sopperire alla carenza di personale -. La relativa gara è stata gestita dalla Cuc della Regione siciliana e la valutazione delle offerte pervenute è stata quindi effettuata da una Commissione esterna alla Seus". "Così come disposto dall'assessore Faraoni - sottolinea - attenderemo che l'Anac si pronunci sulla procedura di aggiudicazione della gara. L'auspicio è che il responso giunga prima possibile, poiché il reclutamento di nuovi soccorritori è fondamentale per continuare a garantire i migliori standard qualitativi del servizio di emergenza-urgenza 118 siciliano. Il bando per questo reclutamento interinale, infatti, è stato concepito nell'attesa del via libera da parte della Regione alla possibilità di indire un concorso per assunzioni a tempo indeterminato, considerando che con il passare degli anni il numero dei soccorritori in forza alla Seus è diminuito notevolmente", conclude il presidente Castro.