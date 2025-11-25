ou
Il Capriccio, tra Avola e Canicattini Bagni: la firma del cornicione alto che non tutti sanno fare

Enogastronomia

La pizza con il cornicione alto è diventata negli ultimi anni un simbolo di qualità, tecnica e identità gastronomica. Ma come svela la Pizzeria Il Capriccio, realtà ormai consolidata tra Avola e Canicattini Bagni, non è un risultato che tutti possono ottenere. Dietro quel bordo morbido, alveolato e profumato — tanto amato dagli appassionati — si nasconde un lavoro di precisione, studio e dedizione che pochi riescono a padroneggiare davvero.

L’idea che “basta farla gonfiare” è uno dei miti più comuni tra chi osserva questa specialità solo dall’esterno. In realtà, la verità — quella “scomoda” che Il Capriccio racconta nel suo ultimo reel diventato virale — è che il cornicione alto richiede una profonda conoscenza degli impasti, una maturazione impeccabile e una cottura eseguita con maestria. Un equilibrio che è frutto di anni di esperienza e passione.

Ed è proprio questa passione il segreto che ha portato Il Capriccio a crescere nel territorio, fino ad aprire una seconda sede a Canicattini Bagni. Qui la pizzeria si evolve in un vero e proprio ristorante, offrendo non solo pizze d’autore ma anche una cucina curata che spazia dai piatti della tradizione siciliana a proposte completamente vegane. Un dualismo che amplia l’offerta e racconta un’identità gastronomica moderna, ma radicata nelle origini.

La sede di Canicattini Bagni, situata in Piazza XX Settembre, è diventata in poco tempo un punto di riferimento per cittadini e visitatori, attirando chi cerca una cucina autentica e ricca di personalità. Ad Avola, invece, in Via Girolamo Savonarola, rimane la storica sede che ha dato origine a tutto: il luogo dove è nata la celebre specialità “Sicula–Napoletana”, un ponte perfetto tra due tradizioni culinarie.

Se oggi Il Capriccio è riconosciuto per la qualità del suo prodotto, il merito è anche — e soprattutto — del suo fondatore, Paolo Di Pietro, pizzaiolo professionista e anima del progetto. Pluripremiato, protagonista di masterclass internazionali e presenza fissa a Casa Sanremo, Paolo continua a portare avanti la sua missione: «Far scoprire il vero gusto della pizza e portare un pezzo di Napoli nel cuore di tutti».

In un momento storico in cui la pizza vive la sua massima valorizzazione gastronomica, Il Capriccio continua a distinguersi per tecnica, ricerca e autenticità. E quel cornicione alto che tanti provano a imitare, qui diventa non solo una firma, ma una promessa mantenuta ad ogni morso.

Nella foto Paolo Di Pietro

