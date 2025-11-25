Belpasso, si masturba davanti a una 19enne: denunciato per atti osceni

E' stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo un 46enne di Belpasso ritenuto responsabile di atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori. Nel piazzale Martiri di Nassyria, proprio nei pressi del cimitero, l'indagato avrebbe preso di mira una giovane di 19 anni che stava facendo attività fisica. La ragazza, si è poi rivolta ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Mentre stava facendo jogging, ha notato l'arrivo di un'auto. Il conducente, individuata una zona d'ombra, ha parcheggiato la vettura, scendendo subito dopo.

Durante il suo allenamento la ragazza, facendo il giro del piazzale, si sarebbe involontariamente avvicinata all'auto, notando che l'uomo si stava masturbando. L'indagato, avendo scoperto di essere stato visto dalla giovane, si sarebbe nascosto dietro la macchina, perseverando nel suo comportamento.

Impaurita la 19enne si è subito allontanata e, temendo che quanto avvenuto potesse accadere ad altri, oltretutto in quell'area che è solitamente frequentata da minorenni, ha raccontato tutto ai Carabinieri che hanno attivato le indagini per l'individuazione dell'autore. Dai filmati di videosorveglianza delle telecamere del Comune di Camporotondo Etneo, acquisite dai Carabinieri in relazione all'orario indicato dalla 19enne, gli investigatori sono riusciti ad identificare dalla targa dell'auto il 46enne che, ascoltato dai militari in merito ai fatti, avrebbe rilasciato spontanee dichiarazioni.