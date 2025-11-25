ou
Tredici chili di marijuana sequestrata nel Cosentino, un arresto

Sabato a Messina corte 'No Ponte' con Elly Schlein e Bonelli

PoliticaMessina

Un corteo "No Ponte", a Messina, sabato 29 novembre.
E' quanto presentato in una conferenza stampa alla Camera da esponenti del comitato promotore: per il Pd la capogruppo Chiara Braga e il deputato Anthony Barbagallo, per il M5s la senatrice Barbara Floridia, e per Avs il coportavoce dei Verdi Angelo Bonelli.
Il comitato promotore è formato da oltre 80 fra associazioni e movimenti. Fra i leader che il 29 saranno presenti, la segretaria Pd Schlein, esponenti di vertice del M5s e Bonelli. Fra i motivi del "No", è stato spiegato, "anche i recenti rilievi e dinieghi della Corte dei Conti, che hanno messo in evidenza criticità rilevanti del progetto: assenza di coperture finanziarie certe, rischi di squilibrio nella spesa pubblica, elementi progettuali non definiti o incoerenti, timori fondati sui potenziali impatti economici, ambientali e sociali, incertezza sui tempi, sulla sicurezza e sulla governance dell'opera".
"Si tratta di osservazioni - è spiegato in una nota - che confermano quanto comitati, cittadini ed esperti denunciano da anni: il Ponte non è una priorità, non è una soluzione ai problemi strutturali del Sud e rischia di assorbire risorse fondamentali per infrastrutture realmente necessarie: dalla messa in sicurezza del territorio al trasporto pubblico, dai collegamenti ferroviari alla manutenzione ordinaria e straordinaria".
"Il corteo del 29 novembre - conclude la nota - sarà una grande manifestazione nazionale, aperta a tutti e tutte, per ribadire una visione alternativa: sviluppo, lavoro, mobilità, tutela dell'ambiente e sicurezza del territorio non si costruiscono con mega-opere irrealistiche, ma con investimenti concreti, verificabili e sostenibili".

