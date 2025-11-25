La guerra in Ucraina, una fonte di Kiev: 'Ok all'essenza dell'accordo di pace'

Ucraina sostiene "l'essenza" del quadro dell'accordo di pace dopo i colloqui di Ginevra.

Lo scrive Reuters online citando un funzionario ucraino. Il funzionario, rimasto anonimo, ha aggiunto che le questioni più delicate del quadro saranno discusse tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Starmer minimizza voci intesa, Kiev soddisfatta da Ginevra

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, parlando alla Camera dei Comuni, minimizza notizie di stampa secondo cui Kiev avrebbe concordato con gli Usa le condizioni per un accordo di pace. "A quanto ho capito - afferma Starmer, riporta il Guardian - non si tratta di un nuovo accordo, ma della conferma da parte dell'Ucraina di essere soddisfatta della bozza emersa a Ginevra, che ovviamente non riguarda la questione territoriale. Quindi, a quanto ho capito, si tratta sostanzialmente di una conferma di quanto emerso da Ginevra, ma non si tratta in alcun modo di una nuova serie di proposte o accordi".

Kiev, 'sale a 7 il numero dei morti nella capitale, 20 i feriti'

Il bilancio delle vittime dei raid russi a Kiev è salito a sette, con 20 feriti. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, su Telegram. Sette feriti sono ricoverati in ospedale, tra cui un bambino.

La Russia non accetterà la "cancellazione" dal piano di pace di Donald Trump sull'Ucraina della lettera e dello spirito di Anchorage. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Interfax, riferendosi a quando discusso tra il leader americano e quello russo Vladimir Putin nel vertice di Ferragosto. Secondo Lavrov, il piano originale in 28 punti di Trump rispettava quanto discusso in Alaska, e al momento è l'unico documento che Mosca ha ricevuto, tra l'altro per vie non ufficiali. La Russia aspetta quindi la "versione intermedia" del piano, concordata dagli Usa con europei ed ucraini.

L'Europa ha avuto le sue possibilità per giocare un ruolo nella soluzione pacifica del conflitto ucraino, ma ha "fallito su tutti i fronti" a partire dal 2014. Lavrov si riferisce alle affermazioni dei leader europei secondo le quali nessuna decisione può essere prese senza un loro coinvolgimento. Il capo della diplomazia di Mosca ha invece affermato che la Russia "apprezza la posizione degli Stati Uniti, che sono gli unici nel mondo occidentale, a differenza di Londra, Bruxelles, Parigi, Berlino, a mostrare iniziativa per trovare vie per una soluzione".