Tridico si è dimesso da consigliere regionale della Calabria

asquale Tridico, del Movimento 5 Stelle, si é dimesso da consigliere regionale della Calabria, optando per il Parlamento europeo.

TridicoiTridico ha comunicato le sue dimissioni alla presidenza del Consiglio regionale.

Tridico si era candidato alla presidenza della Regione Calabria nelle elezioni del 5 e 6 ottobre scorsi, ma era stato battuto da Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato della coalizione di centrodestra.

All'ex presidente dell'Inps subentra nel Consiglio regionale Elisabetta Barbuto, ex senatrice, che si era candidata alle elezioni regionali nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Calabria centro, risultando la prima dei non eletti.