Piantagione di marijuana trovata nel reggino: un arresto

Un giovane incensurato di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione di marijuana.

È avvenuto a Rizziconi dove i militari dell'Arma della locale stazione, affiancati dalla Sezione operativa della Compagnia di Gioia Tauro e dallo Squadrone eliportato cacciatori "Calabria", hanno scoperto una piantagione all'interno di una vasta distesa di serre perfettamente mimetizzate tra gli uliveti.

Attirati dall'odore acre della marijuana provenire da alcune serre apparentemente dedicate alla floricoltura, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione trovando una vera e propria coltivazione professionale composta da 545 piante di canapa indiana, disposte in 24 filari e sostenute da un sistema di irrigazione.

Questo avrebbe consentito una produzione di marijuana costante e di elevata resa.

Ignaro della perquisizione, giunto sul posto, il responsabile della serra è stato arrestato e posto ai domiciliari mentre la piantagione è stata sequestrata e poi distrutta su disposizione della Procura di Palmi.