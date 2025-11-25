ou
Volley Modica. Coach Di Stefano: è il momento di reagire

Form di ricerca

Furti in supermercati a Palermo, 2 donne deununciate

CronacaPalermo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due donne, di 33 e 22 anni, per furto aggravato in concorso di numerosi articoli, esposti su scaffali espositori di un noto supermarket di Palermo, del valore superiore ai 200 euro.
Le due indagate sono state denunciate anche in relazione ad altri due analoghi episodi, maturati in un altro punto vendita della stessa catena di distribuzione, che hanno generato un danno stimato superiore ai 2 mila euro.

