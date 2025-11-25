Quinto cavalcavia sulla Ragusa - Catania (II lotto)

Nel fine settimana Anas eseguirà le attività di varo del 5° cavalcavia, che fa parte dei 7 in progetto lungo il Lotto 2 dell'itinerario "Ragusa-Catania", ricadente nel territorio di Licodia Eubea, Comune della provincia di Catania. Si tratta di un impalcato metallico che verrà installato al km 22,500 della strada statale 514 "Di Chiaramonte". Il cavalcavia è costituito da un impalcato con luce avente misura 42,50 metri e con appoggio anche su pila centrale in calcestruzzo armato. Il cavalcavia verrà posizionato tra le due carreggiate della costruenda "Ragusana".

Gli interventi si eseguiranno previa chiusura notturna della strada statale 514, fra i km 18,600 e 26,900, secondo il seguente schema di programma: prima fase dalle ore 18:00 del 29 novembre alle ore 6:00 del 30 novembre; seconda fase dalle ore 18:00 del 30 novembre alle ore 6:00 del 1° dicembre.

Durante le ore di chiusura, il traffico verrà dirottato sulla strada provinciale 38 III e lungo la strada comunale "Dicchiara" con uscita obbligatoria, per chi proviene da Ragusa in direzione Catania, attraverso lo svincolo posto in contrada Dicchiara (situato al km 18 della strada statale 514) e rientro allo svincolo di "Sciri-Licodia". I lavori verranno svolti in orario notturno per limitare i disagi all'utenza.