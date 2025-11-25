Giudice sportivo, respinto il ricorso della Messana per la gara persa col Modica. Ma il portiere Romano "prende" tre giornate

Inammissibile il ricorso presentato dalla Messana per la gara del campionato di Eccellenza dell'8 novembre scorso, giocata a Messina, e conclusasi con la vittoria del Modica 3 a 2. Il giudice sportivo ha sciolto la riserva sul ricorso della società peloritana che chiedeva la ripetizione della gara " lamentando un presunto errore tecnico dell’arbitro e sostenendo che la sospensione temporanea della gara, avvenuta nel secondo tempo, avesse influito sul regolare svolgimento. Nello specifico, la società lamentava un presunto comportamento non conforme del portiere del Modica Calcio, Alejo Romano.

Il Giudice Sportivo ha analizzato gli atti ufficiali e l’integrazione al referto arbitrale giungendo a queste decisioni:

• La gara è stata sospesa temporaneamente per circa 8 minuti a causa del portiere Romano che era oggetto di “continui sputi” da parte di alcuni sostenitori riconducibili alla società Messana 1966.

• L’arbitro, consultatosi con il Commissario di Campo, ha interrotto il gioco in attesa dell’intervento della Questura, i cui agenti si sono poi posizionati in prossimità dei sostenitori responsabili.

• Nel referto è documentato che sono stati recuperati ben 12 minuti nel solo secondo tempo di gioco.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto che i fatti documentati nel referto arbitrale – che gode di fede privilegiata – non abbiano in alcun modo condizionato il regolare svolgimento della gara. Inoltre, ha stabilito che la decisione dell’arbitro in merito all’evento non può essere qualificata come “errore tecnico”.

Sulla base di queste dichiarazioni ecco il pronunciamento del Giudice sportivo:

1. Respinto il ricorso presentato dalla società Messana 1966, con addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

2. Confermato il risultato conseguito sul campo (2-3 per la Pol. Modica Calcio).

3. Comminata la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore ROMANO ALEJO della società Modica Calcio per un “comportamento… quanto meno disdicevole e riprovevole nei confronti di alcuni calciatori avversari” avvenuto prima dell’inizio della gara (come evidenziato nel rapporto del Commissario di campo).

La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta sul campo dell'Acquedolcese dove il Modica sarà chiamato a difendere il primato in classifica in coabitazione con l'Avola. Sono state rese note anche le date delle semifinali di Coppa Italia che vedranno la doppia sfida con il Vittoria. Il 3 dicembre si giocherà Vittoria-Modica al Gianni Cosimo; il 17 dicembre il ritorno al Pietro Scollo.

Un doppio lutto, intanto, ha colpito la tifoseria del Modica. Stanotte sono deceduti Marco Cerruto, responsabile degli ultras “Figli della Contea” a soli 53 anni, e Vincenzo Di Maria, per tutti “Biondo”, capo ultras del gruppo “Teste Matte – Rione Vignazza” di 40 anni. Società e tifosi si sono stretti attorno alle famiglie per le tragiche perdite subite.