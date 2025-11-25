Giornata contro la violenza sulle donne, sedi dei Carabinieri illuminate di arancione

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, le sedi del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, della Compagnia Carabinieri di Modica, della Tenenza di Scicli e della Stazione Ragusa Ibla (presso questi ultimi tre Comandi è allestita una “stanza tutta per sé”, locale riservato idoneo all’ascolto protetto delle vittime di violenza) sonio state illuminate di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia da “Soroptimist International” e che ha visto l’adesione dell’Arma dei Carabinieri, come segno concreto dell’importante impegno profuso dall’Istituzione, in prima linea ogni giorno nella lotta alla violenza contro le donne, contro qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante, sia fisico che psicologico.

L’Arma dei Carabinieri invita qualsiasi donna che vive una situazione di disagio, sia nel contesto familiare o affettivo che in quello lavorativo, ad avvicinarsi alla Stazione dei Carabinieri, sicura di trovare personale pronto ad ascoltare, con la dovuta sensibilità, la sua condizione di difficoltà e ad accompagnarla durante tutto il percorso.