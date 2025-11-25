Unitre Modica, al via il ciclo di lezioni sulla storia della Città e della Contea

L'Unitre di Modica dà il via al ciclo di lezioni del professore Uccio Barone, dedicate alla storia della Città di Modica e della Contea (XIII-XIX secolo). L’iniziativa si prefigge lo scopo di offrire una ricostruzione storiograficamente aggiornata delle vicende storiche e dei protagonisti di Modica e dell’Area Iblea. E ciò anche allo scopo di sottolineare le comuni radici del territorio e delle sue secolari trasformazioni economiche, sociali e culturali. "Grazie alla collaborazione del Prof. Barone, socio e consigliere della sede di Modica oltre che presidente della sede di Catania, - afferma il presidente di Unitre, Enzo Cavallo (nella foto) - si vuole ulteriormente qualificare l’impegno e l’attività dell’Unitre di Modica e mettere i soci nelle condizioni di conoscere meglio la propria città, il suo passato ed il suo significativo ed importante ruolo storico. Proprio per questo è stato deciso il coinvolgimento del mondo della scuola attraverso la comunicazione fatta a tutti i Dirigenti Scolastici con l’auspicio che possa essere organizzata una presenza dei rappresentanti di ciascun Istituto con la disponibilità a concordare la riproposizione delle lezioni presso le aule scolastiche con gli studenti. Si prevede la organizzazione di almeno 5 lezioni; di esse 2 saranno tenute nell’anno corrente di cui la prima è già prevista per giovedì 27 novembre presso la sala conferenze della fondazione Grimaldi ".