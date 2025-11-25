Volley Modica. Coach Di Stefano: è il momento di reagire

Sono ripresi gli allenamenti della Volley Avimec Modica, che reduce da tre sconfitte consecutive, inizia a preparare la complicata trasferta in casa della Viridex Sabaudia. I biancoazzurri hanno analizzato la sconfitta con Lecce per trovare nell'immediato soluzioni che possano cambiare la stagione che non è partita come tutti si aspettavano.

Coach Distefano al termine della sfida con Lecce è stato chiaro e senza giri di parole ha chiesto un bagno di umiltà a tutto l'ambiente e una reazione prima da uomini e poi da giocatori alla squadra che, anche contro la formazione pugliese ha mostrato alcuni limiti su cui bisogna lavorare. In casa biancoazzurra, tutti sono consapevoli del momento difficile che si sta attraversando e tutti hanno voglia di reagire e la determinazione e la voglia di rialzarsi.