ou
ULTIME NOTIZIE

Volley Modica. Coach Di Stefano: è il momento di reagire

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Volley Modica. Coach Di Stefano: è il momento di reagire

Volley Modica. Coach Di Stefano: è il momento di reagire

CronacaRagusa

Sono ripresi gli allenamenti della Volley Avimec Modica, che reduce da tre sconfitte consecutive, inizia a preparare la complicata trasferta in casa della Viridex Sabaudia. I biancoazzurri hanno analizzato la sconfitta con Lecce per trovare nell'immediato soluzioni che possano cambiare la stagione che non è partita come tutti si aspettavano.
Coach Distefano al termine della sfida con Lecce è stato chiaro e senza giri di parole ha chiesto un bagno di umiltà a tutto l'ambiente e una reazione prima da uomini e poi da giocatori alla squadra che, anche contro la formazione pugliese ha mostrato alcuni limiti su cui bisogna lavorare. In casa biancoazzurra, tutti sono consapevoli del momento difficile che si sta attraversando e tutti hanno voglia di reagire e la determinazione e la voglia di rialzarsi.

Potrebbero Interessarti