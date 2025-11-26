ou
Carabinieri aprono a Pachino la 'stanza protetta'

Affidati ai carabinieri 18 cuccioli salvati grazie a un automobilista nel Nisseno

CronacaCaltanissetta

Salvati nel Nisseno 18 cuccioli di cane grazie al senso civico di un cittadino. L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del Nisseno, dove un automobilista ha notato una macchina ferma sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal bagagliaio alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane.
Il giovane si è avvicinato per chiedergli di desistere e di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a memorizzare il numero di targa. Quindi ha contattato un noto animalista, che ha inoltrato la segnalazione ai carabinieri di Caltanissetta. L’intestatario dell’auto è stato rintracciato e i militari hanno preso temporaneamente in custodia i 18 cuccioli: in buono stato di salute, ma bisognosi di cure e assistenza, sono stati affidati a un’associazione di volontariato.

