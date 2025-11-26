Caso Bardeche a Catania, La Vardera: "Meloni prenda le distanze dal sindaco"
''Leggo con disgusto che il sindaco di Catania Enrico Trantino ha concesso la sede istituzionale di Palazzo della Cultura, con tanto di logo del Comune e di conferma del suo nome tra i relatori, per la presentazione del libro Maurice Bardeche, noto saggista e negazionista dell'olocausto. Il tutto arricchito dalla valida presenza di Andrea Lombardi noto esponente di Casapound. Auspichiamo l'intervento immediato di Giorgia Meloni e del commissario di Fratelli d'Italia Luca Sbardella prendendo immediatamente le distanze da questa iniziativa azzardata e pericolosa posta in essere dal sindaco di una delle città più importanti d'Italia''. Così il deputato all'Ars e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.