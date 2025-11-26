Ciucci: "Ponte sullo Stretto completato nel 2033, tariffe al di sotto di 10 euro"

Il Ponte sullo Stretto di Messina "potrà essere completato nel 2033". Lo ha spiegato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in audizione in Parlamento. Secondo il top manager, "con una valutazione del traffico prudente", in linea con quello attuale, si prevede di poter garantire "tariffe ridotte al di sotto dei 10 euro per le autovetture, quindi di gran lunga inferiori ai costi attuali dell'attraversamento".Il prezzo, ha dettagliato, è possibile perché il piano finanziario dell'opera prevede di coprire con i ricavi "solo i costi di manutenzione e di gestione", visto che l'opera è realizzata da una società in house "che non ha l'obiettivo di realizzare un utile" con "fondi pubblici non rimborsabili".