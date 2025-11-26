A Buccheri in via Matteotti il Museo degli 'Antichi mestieri': valorizzerà il territorio

ou
CulturaSiracusa

Nel borgo di Buccheri (SR), nel cuore dei Monti Iblei, il Museo degli Antichi Mestieri rappresenta un presidio culturale dedicato alla memoria del lavoro e delle tradizioni artigianali siciliane. Situato in via Matteotti 1 e riconosciuto come bene culturale georeferenziato, il museo fa parte della Rete dei Musei comunali della Sicilia, progetto che riunisce oltre 100 comuni e 200 realtà museali con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio dell'isola.
Gli spazi espositivi raccontano i mestieri che hanno segnato la vita quotidiana del territorio: dal falegname al fabbro, dal contadino al calzolaio. Una raccolta di strumenti, oggetti e testimonianze che permette ai visitatori di immergersi nella storia e nelle tecniche del passato.
Il museo si inserisce nel ricco contesto culturale e naturalistico di Buccheri, uno dei borghi più belli d'Italia, noto per le sue antiche neviere, i panorami di Monte Lauro e l'Ecomuseo degli Iblei, che conserva collezioni etnoantropologiche, carretti siciliani, manufatti religiosi e testimonianze della vita contadina.
Il territorio offre inoltre numerosi percorsi naturalistici, tra cui le Gole della Stretta, il Parco Forestale di Buccheri e i sentieri che conducono alle vette dei Monti Iblei, meta ideale per appassionati di trekking e amanti della natura.
"Buccheri custodisce l'anima più autentica della Sicilia", dichiara il sindaco Alessandro Caiazzo. "Il nostro impegno è valorizzare un patrimonio fatto di storia, paesaggi e tradizioni, offrendo ai visitatori un'esperienza che unisce cultura, natura e umanità".
Il Museo degli Antichi Mestieri si conferma così un punto di riferimento per chi desidera scoprire la Sicilia più vera, lontana dai percorsi turistici convenzionali e ricca di memoria, identità e bellezza.

