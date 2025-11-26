Venerdì scatta il primo sciopero contro la Manovra

Rientro in salita per la premier Giorgia Meloni dalle missioni estere: ad attenderla non solo il vertice di maggioranza per trovare la quadra sugli emendamenti con gli alleati di governo, ma anche uno sciopero generale contro la stessa manovra.

A scendere in piazza saranno i sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, che hanno proclamato la mobilitazione per venerdì 28 novembre per chiedere "massicci investimenti" nella sanità, scuola, università, trasporti, quindi "il taglio drastico" delle spese militari, "la stabilizzazione di tutti i precari" e il rinnovo dei contratti con aumenti salariali "adeguati per recuperare almeno l'inflazione reale".

La protesta coinvolgerà trasporti, sanità, scuola e altri servizi pubblici.

Fs ha già avvertito che l'agitazione, che interesserà il personale del gruppo, è prevista dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì. Garantite le solite fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21. Mentre i lavoratori delle Autostrade incroceranno le braccia dalle ore 22 di giovedì alle ore 22 del giorno successivo. Fermo anche il settore aereo. E nella mattinata di venerdì, dalle ore 11, è anche prevista una manifestazione sotto il Parlamento, in piazza di Montecitorio dove verrà presentata la 'finanziaria del popolo'.

"Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell'anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la finanziaria del popolo", afferma l'Usb. Allo sciopero generale dei sindacati di base farà seguito quello della Cgil il 12 dicembre prossimo, mentre la Uil, il 29 novembre, e la Cisl, il 13 dicembre, hanno organizzato delle proprie manifestazioni a Roma.

La maggioranza dal canto suo difende la manovra. Il Responsabile Economia di Forza Italia, Maurizio Casasco, sottolinea che "la manovra è seria e responsabile perché tiene i conti in ordine e dà un grande contributo a imprese e famiglie".

L'obiettivo del Governo "è la crescita che si muove su due direttrici: incentivare i consumi e sostenere gli investimenti", spiega in una intervista al Messaggero, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo. "Attraverso detassazione e decontribuzione abbiamo sostenuto i salari e per gli investimenti abbiamo riproposto l'iperammortamento per le imprese per il 2026. Adesso stiamo lavorando per renderlo almeno biennale. E sarà uno dei temi prioritari dei prossimi giorni", precisa il viceministro.

Sui nodi ancora da sciogliere al prossimo vertice a Palazzo Chigi, in particolare quelli su banche e affitti brevi, Leo sottolinea che "va evitato di demonizzare le banche". Infatti "la loro attività è fondamentale per la crescita del Paese. E da questo punto di vista abbiamo avuto una proficua interlocuzione con gli istituti di credito", dice, quindi specifica che si sta "raggiungendo un buon punto di equilibrio sull'entità del loro contributo alla manovra". Mentre sugli affitti brevi rassicura che "si riuscirà a trovare una sintesi ragionevole".

Intanto la Commissione Bilancio del Senato è convocata per martedì, mercoledì e giovedì e dovrebbe iniziare a valutare l'ammissibilità degli emendamenti segnalati.