Gestione illecita di rifiuti, 3 persone denunciate a Militello Val Catania

Nel quadro delle attività correlate all’attuazione delle disposizioni del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in linea con le indicazioni guida prefettizie in merito alla tutela ambientale del territorio, i militari della Stazione di Militello in Val di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 57enne del posto, nonché due catanesi di 47 e 55 anni, tutti già con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di attività di “gestione di rifiuti non autorizzata” ed “incendio di rifiuti”. Al riguardo i Carabinieri intorno alle 10.00, nel corso di un servizio perlustrativo in contrada Fildidonna, in una radura tra la vegetazione hanno notato la strana presenza di un grosso camion. Al fine pertanto di effettuare un controllo si sono così diretti sul posto, constatando la presenza dei tre ma, soprattutto, quella di un’enorme catasta di rifiuti di vario genere, tra i quali plastica, alluminio e pneumatici, che, con ogni probabilità, sarebbe stata a breve data alle fiamme per poterne separare il materiale ferroso, mentre invero, tutt’intorno, erano sparpagliati scarti già precedentemente combusti. Il militellese ha dichiarato ai Carabinieri di essere il proprietario del fondo agricolo, mentre i due catanesi si sarebbero verosimilmente occupati del trasporto dei residui ferrosi.