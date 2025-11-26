ou
ULTIME NOTIZIE

Carabinieri aprono a Pachino la 'stanza protetta'

Deteneva armi clandestine, arrestato a Messina

CronacaMessina

(Un arresto per "detenzione di armi clandestine e munizioni" è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, che hanno scovato - a casa di un 21enne, messinese - un fucile a canne mozze con 32 cartucce e una pistola con matricola abrasa.
L'arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare che i militari dell'Arma hanno eseguito nell'ambito di una serie di controlli di iniziativa finalizzati a ricercare armi illecitamente detenute, nonché volti a reprimere eventuali condotte illecite connesse.
In particolare, in una busta occultata sopra un pensile della cucina, i Carabinieri hanno rinvenuto il fucile e le relative munizioni, nonché la pistola, in relazione alle quali il soggetto non aveva alcun titolo di detenzione.
Il 21enne è stato quindi arrestato e tradotto nel carcere di Messina a disposizione dell'Autorità giudiziaria, mentre le armi e le munizioni - dopo essere state sequestrate - saranno poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per gli esami balistici del caso, finalizzati non solo a risalire alla loro provenienza, ma anche a verificare l'eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati.

