Carabinieri aprono a Pachino la 'stanza protetta'

CronacaSiracusa

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 11:00, presso la Stazione Carabinieri di Pachino, si terrà l’inaugurazione della stanza per le audizioni protette realizzata nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé” sviluppato grazie a un protocollo d’intesa tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’associazione “Soroptimist International d’Italia”.
Alla cerimonia sono state invitate le autorità civili, militari e religiose della Provincia di Siracusa e una rappresentanza di docenti e studenti degli Istituti Comprensivi “Silvio Pellico” e “Giovanni Verga” e degli Istituti Superiori “Paolo Calleri” e “Michelangelo Bartolo” di Pachino, che hanno contribuito alla realizzazione della stanza ognuno in relazione alle peculiarità del proprio percorso formativo.

