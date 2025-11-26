Sanità. Malattie infettive da Ragusa a Modica? La Cgil "ripesca" la polemica

La Cgil e la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle tornano a parlare dell’eventuale trasferimento del reparto di Malattie infettive dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa al Maggiore “Baglieri” di Modica; a Ragusa resterebbero 4 posti letto in Day Hospital.

“Lungi dal voler fomentare un miope campanilismo due sindacalisti della FP-CGIL – Nunzio Fernandez e Duilio Assennato - vogliono sottolineare che allocare tutti i posti letto di degenza di Malattie Infettive a Modica significa dover raddoppiare la dotazione organica, perché gli spazi disponibili verrebbero reperiti su due piani diversi del nosocomio modicano”. I due sindacalisti della Cgil sostengono che allocare tutti i posti letto di degenza di Malattie Infettive a Modica significa dover raddoppiare la dotazione organica, perché gli spazi disponibili verrebbero reperiti su due piani diversi del nosocomio modicano; a meno che non si opti per la videoassistenza, le flebo telecomandate, i droni per il vitto e le intramuscolo autogestite dai pazienti, dicono ironicamente Fernandez e Assennato. Per amore di verità, però, bisogna dire che la situazione di Malattie infettive a Modica risponde alle esigenze di un reparto di eccellenza: 12 posti letto al primo piano e, al piano terra, gli ambulatori. A parlare di Malattie infettive, al “Maggiore Baglieri”, l’ex sindacalista, Salvatore Rando, memoria storica della sanità provinciale.

“ A Modica alla fine degli anni '70 nacque Malattie infettive, isolata dal resto dell'ospedale, con stanze a pressione negativa, dedicate a particolare patologie, e stanze di degenza, adeguate ai bisogni con servizi in camera e due posti letto: all'epoca fu una innovazione progettuale per garantire sicurezza e privacy. La provincia di Ragusa – afferma Rando - avrebbe bisogno di un solo ospedale con almeno 800 posti letto con attrezzature d'avanguardia per soddisfare le esigenze dei pazienti. Il nuovo ospedale di Ragusa, con 213 posti letto, in questo momento non è funzionale per pretendere tutto, a causa della carenza di spazi. Abbiamo attualmente tre ospedali e per farli funzionare al meglio bisogna evitare i doppioni e allocare le strutture negli ospedali che hanno disponibilità di spazi (e non nei camerini), aumentando i servizi ambulatoriali per ridurre i tempi di attesa. I cittadini pretendono che gli ospedali pubblici funzionino per evitare il ricorso al privato”.

In merito, poi, all’affermazione di Assennato e Fernandez dei disagi dei pazienti dell’Ipparino costretti a percorrere quasi 50 chilometri per raggiungere Modica, la stessa cosa può dirsi per i pazienti del versante orientale della provincia che devono raggiungere Vittoria per il reparto di Neurologia all’ospedale Guzzardi; Ragusa per la cardiologia o la gastroenterologia. Quest’ultimo reparto, una volta andato in pensione il primario, Giorgio Cavallo, fu trasferito da Modica a Ragusa.

Sulla vicenda anche l’intervento della parlamentare del M5S, Stefania Campo.

“L’Asp di Ragusa – afferma - prima sembra fare qualche movimento poi si ferma, smentisce poi ricomincia a muoversi, sembra stretta fra la volontà di accontentare una parte della politica e il buon senso, forse prova pure vergogna per certe scelte di rovinare servizi esistenti e sbilanciarli in modo che non siano più funzionali e baricentrici, cercando di stare in equilibrio. Ma sappiamo che dietro questo atteggiamento si cela una chiara volontà di spostare reparti soltanto per accontentare questo o quel politico. Noi non ci stiamo. Malattie infettive deve restare a Ragusa che è centrale geograficamente in provincia”. La centralità, comunque, è un concetto molto vago e relativo che, in altri casi, è stato ignorato in maniera disinvolta. Sarebbe il caso, comunque, di evitare le polemiche e concentrarsi sulle esigenze dei pazienti, e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte della direzione generale dell’Azienda sanitaria ragusana.