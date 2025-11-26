ou
ULTIME NOTIZIE

Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Floridia, tenta di rubare in un supermercato: bloccato e denunciato

Floridia, tenta di rubare in un supermercato: bloccato e denunciato

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato un 42enne per tentato furto aggravato. I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un supermercato di Corso Vittorio Emanuele a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso un uomo, di nazionalità romena e residente a Lentini, con una considerevole quantità di prodotti alimentari occultati sotto la giacca. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.

Potrebbero Interessarti