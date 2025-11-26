Floridia, tenta di rubare in un supermercato: bloccato e denunciato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato un 42enne per tentato furto aggravato. I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un supermercato di Corso Vittorio Emanuele a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso un uomo, di nazionalità romena e residente a Lentini, con una considerevole quantità di prodotti alimentari occultati sotto la giacca. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.