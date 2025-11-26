ou
Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

Deve scontare un anno per una truffa a Milazzo, arrestata a Priolo

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato una 55enne in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Catania. La donna, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, che si trovava in regime di detenzione domiciliare perché condannata per una truffa commessa nel 2018 a Milazzo (ME), dovrà scontare una pena complessiva di tre anni, undici mesi e ventisei giorni di reclusione. L’arrestata è stata associata alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

