Mattarella a Palermo alla cerimonia di chiusura di 'capitale del volontariato'
Il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, parteciperà alla cerimonia di chiusura di"Palermo capitale italiana del volontariato 2025" che si svolgerà nel Teatro Massimo il prossimo 6 dicembre. Lo comunicala prefettura di Palermo spiegando che i giornalisti e i cine-foto operatori che intendono accreditarsi dovranno inviare, entro mercoledì 3 dicembre la richiesta alla Prefettura di Palermo all'indirizzo di posta elettronica:ufficiostampa.pref_palermo@interno.it, indicando le generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, e-mail ere capito telefonico), testata di appartenenza, allegando copia di un documento d'identità e della tessera di iscrizione all'Ordine. Per i giornalisti sarà predisposta un' apposita area stampa nella sala Onu del Teatro Massimo (ingresso laterale del Teatro), con accesso entro e non oltre le ore 10. L' area sarà fornita di monitor e postazioni di lavoro, da cui si potrà seguire la cerimonia in collegamento video.