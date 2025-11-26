ou
ULTIME NOTIZIE

Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Legambiente Agrigento, su crisi idrica prestito anomalo ad Aica

Legambiente Agrigento, su crisi idrica prestito anomalo ad Aica

CronacaAgrigento

"Ben consci che il servizio idricointegrato è soggetto al principio del recupero integrale dei costi e qualsiasi richiesta di finanziamento pubblico, a fondoperduto, destinato alla copertura di debiti sarebbeirricevibile, ci chiediamo cosa abbia fatto il gestore Aica perevitare di arrivare a questo punto. Ci interroghiamo sull'uso di fondi pubblici, promesso ieri, a reti unificate, dal presidente della Regione Renato Schifani a beneficio di Aica, per una forma di prestito assai anomala, che salvaguarda il credito milionario di Siciliacque, senza intervenire su alcuno dei gravi errori tecnici e amministrativi che hanno provocato il dissesto di Aica". Lo dicono il presidente e il dirigente del Circolo Rabat di Legambiente Agrigento, Daniele Gucciardo e Giuseppe Riccobene, a proposito del prestito di 20 milioni all'Aica, che gestisce il servizio idrico nell'Agrigentino, per ripianare il debito con Siciliacque e impedire che questa - come annunciato ieri - inizi a ridurre la fornitura d'acqua per giungere progressivamente a meno 75%. "Ci interroghiamo - aggiungono - sul concreto ruolo dei sindaci soci e sulle loro reali intenzioni di portare avanti la società pubblica che loro stessi hanno costituito; ma anche sul ruolo di chi, come l'Assemblea territoriale idrica, è deputato alla vigilanza sulle attività del gestore. Al quadro debitorio attuale, infatti, non si è arrivati in un giorno, e neppure in un mese. Eppure, si è raccontato ai cittadini - evidentemente mentendo - che andava tutto bene". "Ci chiediamo chi stia mentendo tra il presidente di Aica, il presidente della Regione e sindaci soci: c'è stata o no laformalizzazione dell'anticipo delle somme dovute dai Comuni al gestore? Schifani dice di sì, i sindaci dicono no - concludono Gucciardo e Riccobene -. Gli agrigentini sono preoccupati, e noi con loro, per le prospettive: temono che le soluzioni alla eterna crisi idrica siano affidate a coloro che l'hanno creata, con la propria evidente incompetenza".

Potrebbero Interessarti