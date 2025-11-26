ou
ULTIME NOTIZIE

Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

CronacaCatania

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 23enne per spaccio disostanze stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares nello storico rione San Cristoforo, che hanno puntatoun'abitazione, la polizia ha trovato e sequestrato, aconclusione di una perquisizione, un chilogrammo di marijuana, 679 grammi di hashish e 3.115 euro ritenuti di provenienzaillecita. Il 23enne, su disposizione della Procura, è statocondotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davantial gip.

Potrebbero Interessarti