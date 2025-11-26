Cani antidroga scovano un chilo e mezzo di 'fumo':un arresto a Catania

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un 23enne per spaccio disostanze stupefacenti. Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares nello storico rione San Cristoforo, che hanno puntatoun'abitazione, la polizia ha trovato e sequestrato, aconclusione di una perquisizione, un chilogrammo di marijuana, 679 grammi di hashish e 3.115 euro ritenuti di provenienzaillecita. Il 23enne, su disposizione della Procura, è statocondotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davantial gip.