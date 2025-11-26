Alla Biblioteca comunale di Modica si presenta "Il Natale a Modica" di Michele Sammito

Si chiama così ‘Il Natale a Modica’, l’opera dello scrittore Michele Sammito che sarà presentata domenica 30 novembre alla Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, alle 11 del mattino. Sammito racconta la Città sotto i suoi aspetti più belli e caratteristici, tracciandone scorci e, come recita il sottotitolo, disegnando un itinerario che ne percorre memoria, gusto e tradizione. E la tradizione richiama cibo e tavola del Natale. Quella più bella dell’anno. E allora, fra leccornie e cibi che segnano il 24 e il 25 della storia di Modica, ecco che il racconto si snoda fra foto, parole e informazioni. Ma è un ’opera che ha in se anche un’altra bella storia da inziiare a raccontare. Quella di BlackBooks edizioni, la casa editrice che edita, appunto, ‘Natale a Modica’ e che battezza il suo cammino di vita con questo libro. La prima di una lunga serie di opere di una casa editrice che miglior firma in calce non poteva avere se non quella di Piera Ficili, la libraia di Mondadori BookStore Modica, l’anima di Scenari, motrice della cultura cittadina. Che fa un ennesimo regalo alla ‘sua’ Città, editando il pamphlet con la sua casa editrice e presentandolo in quello che è il luogo più d’ogni altro deputato ad accogliere libri e autori: la Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo.

MICHELE SAMMITO: Natale a Modica (BlackBooks edizioni); domenica 30 novembre, 11.00, Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo, corso Umberto 239