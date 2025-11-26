Modica. Cartelle tributarie arretrate: confronto tra la sindaca, le imprese e la Creset

Esposizione tributaria delle imprese verso il Comune di Modica. La sindaca, Maria Monisteri, ha avuto un "momento importante di incontro e confronto con il tessuto economico della Città. Assieme alla responsabile Creset, la dottoressa Alessia Bonanno, ho incontrato alcune espressioni del mondo produttivo di Modica, accompagnate dai vertici cittadini e provinciali della CNA, per cercare soluzioni comuni e percorribili e venire incontro alle esigenze delle imprese di fronte all’esposizione tributaria maturata in questi anni".

"Concordemente con il segretario territoriale della CNA Ragusa, Carmelo Caccamo, e Giuseppe Brullo, responsabile ambiente e sicurezza di CNA di Ragusa, sono emersi alcuni elementi nevralgici di confronto per un successivo intervento risolutivo come la possibilità di trattare la singola casistica d’ogni impresa direttamente con la dottoressa Bonanno e gli Uffici Creset Modica, in modo da definire le singole conciliazioni. Questo eviterà contenziosi lunghi e costosi per le aziende andando ad eliminare interessi e sanzioni pesanti. Da valutare secondo i termini di legge, anche la possibilità di aprire una finestra temporale che consenta a tutte le imprese in regola con il corretto smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi, una possibile detassazione -semmai prevista da norme e leggi vigenti- ricalcolando gli importi in base alle superfici".

"Con i nostri uffici e la Creset - conclude in una nota la sindaca - valuteremo anche limiti temporali di analisi dettagliate a ritroso sulle cartelle già inviate e inevase, valutando ogni azienda di grande, media o piccola superficie per un riallineamento dell’esposizione tributaria. Voglio anche sottolineare l’intesa con CNA e il mondo dell’impresa della Città, sull’ipotesi di revisione del regolamento in materia e la nostra disponibilità ad accogliere alcune istanze delle aziende, storicamente rimaste bloccate con la conseguenza di confusione e aggravio di documenti da trasmettere ogni mese all'Ufficio Ecologia”