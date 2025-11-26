Coppa Italia Promozione, il Frigintini vince ma non basta

Santa Croce Soccer 1

Frigintini Calcio 2

Il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa nel return match del secondo turno di Coppa Italia con il Santa Croce Soccer disputato al “Biazzo” di Ragusa ha vinto in rimonta, ma ad andare avanti nella competizione è la formazione del “Cigno”, che nella gara di andata disputata al “Pietro Scollo” si era imposta per 3 – 0.

Un successo che, se non è bastato per superare il turno di Coppa Italia, permette ai giovani modicani di continuare nel loro percorso di crescita e di acquisire maggiore sicurezza e autostima in vista del campionato, dove la “Di Rosa Band” dovrà lottare con il coltello tra i denti per conquistare la permanenza.

I rossoblu hanno dimostrato anche carattere e determinazione e non si sono neanche abbattuti quando sono andati in svantaggio nella prima frazione di gioco quando i biancoazzurri di mister Fabio Campanaro sono riusciti a sbloccare il punteggio con una rete di Yahya. Chiusa la prima frazione di gioco sotto di un gol, infatti, l'undici della Contea nella ripresa è sceso in campo con maggiore determinazione, riuscendo a ribaltare il punteggio a proprio favore grazie alle reti di Cicero e dell'ex Cultrera.