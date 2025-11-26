ou
Open Arms, Pg Cassazione: ricorso pm non dimostra sussistenza reati

Taormina, riapre il Timeo con restyling di Laura Gonzalez

EconomiaMessina

Grand Hotel Timeo, del gruppo Belmond hotel, di Taormina annuncia la riapertura di Villa Timeo, un'esclusiva proprietà di 21 camere, che tornerà ad accogliere gli ospiti nel maggio 2026, rivelando un restyling curato dalla interior designer francese Laura Gonzalez.
Questa riapertura, si legge in una nota del gruppo Belmond hotel, rappresenta il tassello più recente dei 150 anni di storia del Grand Hotel Timeo che riaprirà le sue porte nel 2026 con un totale di 67 camere dislocate tra Villa Timeo e l'edificio storico, immerso in un giardino terrazzato e completo di piscina panoramica, tre ristoranti, di cui lo stellato Otto Geleng, il bar con vista mozzafiato sull'Etna e una nuovissima spa firmata Dior.
Molte le nuove figure professionali da assumere al Grand Hotel Timeo, che è alla ricerca di circa 90 professionisti per diverse posizioni in alcuni di settori, come ristorante, bar, cucina, housekeeping, reception e spa.
La selezione del personale è stata ufficialmente lanciata con la pubblicazione sui vari portali (fra i quali quello ufficiale Belmond Careers) tutte le posizioni aperte per la stagione 2026.
I candidati preselezionati tramite invio del curriculum vitae verranno invitati al Grand Hotel Timeo il prossimo 5 dicembre per il Recruitment day.

