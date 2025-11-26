ou
ULTIME NOTIZIE

Open Arms, Pg Cassazione: ricorso pm non dimostra sussistenza reati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Test Medicina, online 2 brutte copie: una all'ateneo di Catania

Test Medicina, online 2 brutte copie: una all'ateneo di Catania

CronacaCatania

Il ministero dell'Università e della Ricerca, in base a quanto si apprende, ha avviato nei giorni scorsi una ricognizione del materiale pubblicato sul web per verificare l'eventuale presenza online di immagini relative ai compiti d'esame validi per l'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria che si sono svolti il 20 novembre.
A quanto risulta, nessun compito è stato pubblicato durante le prove e le fotografie diffuse sono riconducibili, al momento, a due moduli domande, entrambi pubblicati al termine della sessione.
Inoltre, nelle immagini acquisite non risultano presenti i fogli risposta. Le foto identificate al momento, quindi, riguarderebbero un numero limitato di casi, a fronte di circa 160mila compiti complessivamente svolti da 55mila candidati in 44 atenei italiani. Le foto pubblicate sono riconducibili a prove effettuate nell'ateneo Federico II di Napoli e nell'Università degli Studi di Catania.

Potrebbero Interessarti