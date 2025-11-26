ou
ULTIME NOTIZIE

Comiso, apre la mostra "Dinosauri al Museo": si potrà visitare fino al 25 gennaio

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Cga: Viminale dovrà risarcire con 300 mila euro due familiari vittime di mafia

Cga: Viminale dovrà risarcire con 300 mila euro due familiari vittime di mafia

PoliticaCaltanissettaPalermo

Il ministero dell'Interno dovrà risarcire con oltre 300mila euro due familiari di una vittima innocente di mafia, somma calcolata a copertura dell'assegno vitalizio mensile pari 1.033euro per ciascuna di loro, maturato a partire dal 2016. Lo hastabilito il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (Cga) - estensore Sebastiano Di Betta, presidente Roberto Giovagnoli - ribaltando il pronunciamento del Tar di Palermo e accogliendo l'appello delle familiari di Michele Amico, il tabaccaio assassinato a Caltanissetta il 23 ottobre del 2003 per essersi ribellato al racket delle estorsioni".

Potrebbero Interessarti