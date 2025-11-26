Cga: Viminale dovrà risarcire con 300 mila euro due familiari vittime di mafia
Il ministero dell'Interno dovrà risarcire con oltre 300mila euro due familiari di una vittima innocente di mafia, somma calcolata a copertura dell'assegno vitalizio mensile pari 1.033euro per ciascuna di loro, maturato a partire dal 2016. Lo hastabilito il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (Cga) - estensore Sebastiano Di Betta, presidente Roberto Giovagnoli - ribaltando il pronunciamento del Tar di Palermo e accogliendo l'appello delle familiari di Michele Amico, il tabaccaio assassinato a Caltanissetta il 23 ottobre del 2003 per essersi ribellato al racket delle estorsioni".