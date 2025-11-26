Inferno di fuoco nei grattacieli di Hong Kong: 36 morti

È di almeno 36 morti il bilancio di un incendio divampato in alcuni grattacieli in un complesso residenziale nel distretto nord di Hong Kong. Tra le vittime anche soccorritori dei vigili del fuoco. Secondo quanto denunciato da alcuni residenti, gli allarmi antincendio non sono scattati e per questo alcune persone sono rimaste intrappolate. 'Se qualcuno stava dormendo in quel momento, era spacciato', dice un abitante. Alcuni sono stati allertati solo quando una guardia di sicurezza ha bussato alle porte, lasciando loro poco tempo per allontanarsi dalle fiamme. A causa delle alte temperature è difficile per i soccorritori raggiungere chi si trova dentro gli appartamenti ai piani superiori.