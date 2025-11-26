La Russia apre 'in corso un processo serio per la pace'

Mosca apre sui negoziati di pace per l'Ucraina. 'È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire', ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Ma Zelesnky non si fida e, dopo una telefonata con la presidente della Commissione Ue von der Leyen, chiede di continuare a esercitare pressione sulla Russia. Intanto, negli Usa bufera sull'inviato della Casa Bianca Witkoff: spunta una telefonata col mediatore russo Ushakov, nella quale suggerisce come Putin avrebbe dovuto presentare a Trump la proposta di pace. Malumori anche tra i repubblicani. Mosca furiosa: 'Fuga di notizie per far saltare l'accordo'. Inchiesta del Nyt su Trump:'Affaticato e stanco, giornate più brevi e meno appuntamenti. L'età avanza, non è invincibile'. 'Giornale scadente, stobenissimo', replica il tycoon.