Comiso, apre la mostra "Dinosauri al Museo": si potrà visitare fino al 25 gennaio

Favorirono latitanza condannati, 7 arresti nel Crotonese

Altro sud

Avrebbero favorito la latitanza di due persone legate al locale di 'ndrangheta di Cirò già condannate in via definitiva. Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Crotone hann oeseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, ritenute coinvolte a vario titolo in un'articolata rete di fiancheggiatori funzionale a favorire la latitanza dei due esponenti del clan. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro.

